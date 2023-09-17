"Я такого ще не бачив": новий скандал в українському футболі (відео)

Суддівські рішення в Україні іноді викликають подив

Тренер "Олександрії" Сергій Кравченко висловився за підсумками матчу 7 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Минаю" (1:1).

Зустріч, яка проходила в Олександрії на стадіоні "Ніка", завершилась зі скандалом. Про це повідомляє "Телеграф". У компенсований час головний арбітр зустрічі Олександр Шандор дозволив господарям виконати кутовий, проте відразу просвистів, хоча епізод не був дограний. Примітно, що в цей момент футболісти "Олександрії" зрівняли рахунок, але гол не було зараховано.

"Грою не задоволений, але можна відзначити хлопців, що боролися до кінця. Заробили очко, могли виграти в кінці. Дуже цікавий момент — я такого ще бачив. М’яч ще в штрафному майданчику, а арбітр дає свисток.

Є причини такої гри – багато футболістів пішли, молоді потрібно часу та впевненості, яка приходить із результатом. Плюс деякі після травм багато пропустили, лише повертаються. Вважаю, що майбутнє нашої команди є", – цитує Кравченка Tribuna.

Раніше повідомлялося, що "Оболонь" відмовилася від системи VAR на своїх домашніх матчах через скандал у грі з "Динамо". На початку сезону "Шахтар" опинився в епіцентрі суддівського скандалу.