Курйоз року: унікальний гол зі штрафного потрапив на відео

Цікавий момент стався у жіночому футболі

У матчі жіночого чемпіонату Нідерландів з футболу глядачі стали свідками неймовірного взяття воріт зі штрафного удару. Нещодавно українська футболістка забила гол із центру поля

У поєдинку жіночих команд "Ексельсіора" та "Аякса" (1:3) головною зіркою вечора стала нападниця гостей Ромі Лейхтер, яка оформила хет-трик, а також забила космічний гол прямим ударом зі штрафного. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 1:2, на 6-й компенсованій хвилині гри Ромі зі стандарту встановила остаточний рахунок у зустрічі. Футболістка з метрів 20 пальнула прямо в перекладину, після чого м’яч полетів високо вгору. Воротарка господарів Іка Потхоф, схоже, подумала, що м’яч опуститься за лицьову лінію, а тому вирішила ввести в гру другий м’яч для виконання удару від воріт. Круглий саме знаходився на сітці воріт. Однак голкіперка помилилася, і м’яч після удару Ромі від газону залетів у ворота.

Зазначимо, у правилах ФІФА є пункт про зупинення гри, коли на полі знаходиться більше одного м’яча, проте це не стосується ситуацій, коли м’яч летить у ворота і втручання не перешкоджає команді, що обороняється, грати в м’яч. Тут перешкоду створила сторона оборони, а тому гол зараховано справедливо.

Раніше повідомлялося, що іспанська футболістка Лая Кодіна забила гол у свої ворота з відстані 50 метрів на чемпіонаті світу-2023. До речі, іспанки виграли турнір, а на нагородженні стався скандал.