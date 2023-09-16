Фахівець лише порадив російським футболістам їхати з рф в сильніші чемпіонати

У росії триває цькування головного тренера збірної з футболу Валерія Карпіна, який закликав російських футболістів їхати грати у європейські ліги.

Депутат Держдуми рф Роман Терюшков запідозрив Карпіна у зраді, адже тренер публічно закликав футболістів їхати до недружніх країн, передає "РБ Спорт". Примітно, що Роман назвав Карпіна естонцем, хоча той має також громадянство росії.

"РФС виявив довіру естонцю Карпіну, запросивши на посаду головного тренера збірної росії з футболу. Карпін розгулявся на цій посаді на славу: закликає наших спортсменів до переходу в недружні росії країни, розвалює національну збірну, викликаючи до неї по 50 осіб, демотивує гравців усередині команди та знижує позитивний настрій щодо вітчизняного футболу", — заявив Терюшков.

Ексгравець ЦСКА та збірної СРСР Володимир Пономарьов назвав Карпіна "паразитом" і натякнув на зраду тренера.

"Є патріоти, а є зрадники. Цим усе сказано. Більше не хочу навіть говорити. Чорт із ним, з паразитом", — цитує Пономарьова "Матч ТВ".

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова порадила Карпіну звільнитися.

"Я б порадила йому не працювати, якщо він не може зробити з футболістів тих людей, які можуть перемагати. Він не повинен очолювати збірну росії. Такі слова б’ють і по мотивації спортсменів. Він набирав цих гравців і нічого їх не вчить. Дуже цікаво! Я вперше чую такі заяви за все своє життя. Це не тренер. Мені соромно за нього", — цитує Тарасову СЕ.

Збірна росії з футболу у вересні не змогла обіграти Катар (1:1) та олімпійську команду Єгипту (1:1 та 1:2), після чого команду Карпіна висміяли у мережі.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної рф вирішив виступати за Вірменію.