Специалист лишь посоветовал российским футболистам уезжать из рф в более сильные чемпионаты

В россии продолжается травля главного тренера сборной по футболу Валерия Карпина, который призвал российских футболистов ехать играть в европейские лиги.

Депутат Госдумы рф Роман Терюшков заподозрил Карпина в предательстве, ведь тренер публично призывал футболистов ехать в недружественные страны, передает "РБ Спорт". Примечательно, что Роман назвал Карпина эстонцем, хотя у того есть также гражданство рф.

"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной россии по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные россии страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола", — заявил Терюшков.

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал Карпина "паразитом" и намекнул на предательство тренера.

"Есть патриоты, а есть предатели. Этим все сказано. Больше не хочу даже говорить. Черт с ним, с паразитом", — цитирует Пономарева "Матч ТВ".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала Карпину уволиться.

"Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную россии. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него", — цитирует Тарасову СЭ.

Сборная рф по футболу в сентябре не сумела обыграть Катар (1:1) и олимпийскую команду Египта (1:1 и 1:2), после чего команду Карпина высмеяли в сети.

Ранее сообщалось, что футболист сборной россии решил выступать за Армению.