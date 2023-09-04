Чемпіонат України з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У п’ятницю, 15 вересня, матчем "Металіст 1925" — "Зоря" стартує 7-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні харківська команда оголосила про фінансові проблеми, проте, на щастя, "Металіст-1925" швидко знайшов нового спонсора.
З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч проведе у суботу, 16 вересня, проти "Оболоні". Київське "Динамо" у центральному поєдинку туру зустрінеться з "Ворсклою". "Дніпро-1" після вильоту з єврокубків поміряється силами з "Колосом".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 7 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 15 вересня
"Металіст 1925" — "Зоря" — 18:30 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субота, 16 вересня
"Чорноморець" — "Полісся" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтар" Донецьк — "Оболонь" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Олександрія" — "Минай" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Неділя, 17 вересня
ЛНЗ Черкаси — "Рух" Львів — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Дніпро-1" — "Колос" К — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"
"Кривбас" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Понеділок, 18 вересня
"Динамо" Київ — "Ворскла" — 17:00 — YouTube, "2+2"
З результатами та відеооглядами матчів 6 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Раніше повідомлялося, що Україна втратила дві команди у єврокубках. "Динамо" не зуміло пройти "Бешикташ", а "Дніпро-1" зганьбився в іграх зі словацьким "Спартаком".