Чемпіонат України з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Гірники очолили турнірну таблицю національної першості

У п’ятницю, 15 вересня, матчем "Металіст 1925" — "Зоря" стартує 7-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні харківська команда оголосила про фінансові проблеми, проте, на щастя, "Металіст-1925" швидко знайшов нового спонсора.

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч проведе у суботу, 16 вересня, проти "Оболоні". Київське "Динамо" у центральному поєдинку туру зустрінеться з "Ворсклою". "Дніпро-1" після вильоту з єврокубків поміряється силами з "Колосом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 7 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 15 вересня

"Металіст 1925" — "Зоря" — 18:30 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субота, 16 вересня

"Чорноморець" — "Полісся" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтар" Донецьк — "Оболонь" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Олександрія" — "Минай" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 17 вересня

ЛНЗ Черкаси — "Рух" Львів — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Дніпро-1" — "Колос" К — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Кривбас" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Понеділок, 18 вересня

"Динамо" Київ — "Ворскла" — 17:00 — YouTube, "2+2"

Турнірне становище команд УПЛ після 6-го туру

З результатами та відеооглядами матчів 6 туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що Україна втратила дві команди у єврокубках. "Динамо" не зуміло пройти "Бешикташ", а "Дніпро-1" зганьбився в іграх зі словацьким "Спартаком".