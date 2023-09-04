Чемпионат Украины по футболу, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Горняки возглавили турнирную таблицу национального первенства

В пятницу, 15 сентября, матчем "Металлист 1925" — "Заря" стартует 7-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне харьковская команда объявила о финансовых проблемах, однако, к счастью, "Металлист-1925" быстро нашел нового спонсора.

С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" свой матч проведет в субботу, 16 сентября, против "Оболони". Киевское "Динамо" в центральном поединке тура встретится с "Ворсклой". "Днепр-1" после вылета из еврокубков померится силами с "Колосом".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 15 сентября

"Металлист 1925" — "Заря" — 18:30 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 16 сентября

"Черноморец" — "Полесье" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтер" Донецк — "Оболонь" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Александрия" — "Минай" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 17 сентября

ЛНЗ Черкассы — "Рух" Львов — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Днепр-1" — "Колос" К — 15:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

"Кривбасс" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Понедельник, 18 сентября

"Динамо" Киев — "Ворскла" — 17:00 — YouTube, "2+2"

Турнирное положение команд УПЛ после 6-го тура

С результатами и видеообзорами матчей 6 тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что Украина потеряла две команды в еврокубках. "Динамо" не сумело пройти "Бешикташ", а "Днепр-1" опозорился в играх со словацким "Спартаком".