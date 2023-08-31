"Дніпро-1" ганебно вилетів із єврокубків (відео)

Переможець протистояння визначився в овертаймах

У четвер, 31 серпня, "Дніпро-1" провів матч-відповідь зі "Спартаком" Трнава в рамках раунду плей-офф Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Кошице (Словаччина) на однойменній арені завершилася з рахунком 1:1 в основний час, а за підсумками двох екстратаймів "Спартак" відсвяткував перемогу з рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч для "Дніпра-1" розпочався з холодного душу. Вже на 3-й хвилині Ерік Даніель у швидкій контратаці вивів гостей уперед. Дніпряни відігралися лише під завісу 2-ї 45-хвилинки. Після банального навісу Ніколас Горасіто зрізав м’яч у свої ворота. У результаті справа дійшла до екстратаймів, де досягли успіху "спартаківці". У першому овертаймі "господарі" залишилися у меншості після грубого порушення Бабенка (пряма червона), а у другому "Спартак" забив переможний гол зусиллями Мартіна Буката. Примітно, що "Дніпро-1" відразу після цього залишився вдев’ятьох — другу жовту картку отримав Горін. Маючи на 2 гравці менше, "Дніпро-1" продовжував атакувати, але забити так і не зміг.

"Дніпро-1" — "Спартак" Трнава — 1:2

Голи: Горосіто (60, автогол) — Мікович (3), Буката (106).

Попередження: Бланко (82), Горін (103) — Шулек (63).

Вилучення: Бабенко (98), Горін (109, друге попередження).

"Дніпро-1": Кінарейкін — Каплієнко (Горбунов, 46), Кравець, Сваток, Мірошниченко (Танчик, 119), Бабенко, Рубчинський (Горін, 101), Білл (Філіппов, 77), Лєднєв (Бланко, 46), Піхальонок, Гуцуляк.

"Спартак" Трнава: Такач — Коштрна (Шулек, 46), Горосіто, Штетіна, Мікович, Желкович, Офорі, Коша, Даніель (Уйлакі, 120+3), Байнович (Буката, 91), Рістовскі (Азанго, 91).

Статистика матчу Дніпро-1 - Спартак Трнава

Повний відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Спартак" Трнава буде доступний тут найближчим часом.

Нагадаємо, у першій грі "Дніпро-1" у меншості зумів відігратися та дав бій "Спартаку" на його полі (1:1). Таким чином, за сумою двох матчів у групі Ліги конференцій зіграє словацький клуб. А от для дніпрян єврокубкова кампанія завершена.

Додамо, що "Дніпро-1" розпочинав свою єврокубкову кампанію у відборі Ліги чемпіонів. Український клуб за сумою двох матчів поступився "Панатінаїкосу" (Греція), після чого вилетів у відбір Ліги Європи, де без шансів програв "Славії" (Чехія).

Раніше повідомлялося, що дніпряни невдало стартували в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). За підсумками 5 турів "Дніпро-1" посідає 13-те місце у чемпіонаті України, маючи 2 гри у запасі. Через перенесення матчів клуб потрапив у скандал.