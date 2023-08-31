"Днепр-1" позорно вылетел из еврокубков (видео)

Победитель противостояния определился в овертаймах

В четверг, 31 августа, "Днепр-1" провел ответный матч со "Спартаком" Трнава в рамках раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Кошице (Словакия) на одноименной арене завершилась со счетом 1:1 в основное время, а по итогу двух экстра-таймов "Спартак" отпраздновал победу со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч для "Днепра-1" начался с холодного душа. Уже на 3-й минуте Эрик Даниель в быстрой контратаке вывел гостей вперед. Днепряне отыгрались лишь под занавес 2-й 45-минутки. После банального навеса Николас Горасито срезал мяч в свои ворота. В итоге дело дошло до экстра-таймов, где преуспели "спартаковцы". В первом овертайме "хозяева" остались в меньшинстве после грубого нарушения Бабенко (прямая красная), а во втором "Спартак" забил победный гол усилиями Мартина Буката. Примечательно, что "Днепр-1" после этого остался вдевятером — вторую желтую карточку получил Горин. Имея на 2 игрока меньше, "Днепр-1" продолжал атаковать, но забить так и не смог.

"Днепр-1" – "Спартак" Трнава – 1:2

Голы: Горосито (60, автогол) – Микович (3), Буката (106).

Предупреждения: Бланко (82), Горин (103) – Шулек (63).

Удаления: Бабенко (98), Горин (108, второе предупреждение).

"Днепр-1": Кинарейкин – Каплиенко (Горбунов, 46), Кравец, Сваток, Мирошниченко (Танчик, 119), Бабенко, Рубчинский (Горин, 101), Билл (Филиппов, 77), Леднев (Бланко, 46), Пихаленок, Гуцуляк.

"Спартак" Трнава: Такач – Коштрна (Шулек, 46), Горосито, Штетина, Микович, Желкович, Офори, Коша, Даниэль (Уйлаки, 120+3), Байнович (Буката, 91), Ристовски (Азанго, 91).

Статистика матча Днепр-1 - Спартак Трнава

Полный видеообзор матча "Днепр-1" — "Спартак" Трнава будет доступен здесь в ближайшее время.

Напомним, в первой игре "Днепр-1" в меньшинстве сумел отыграться и дал бой "Спартаку" на его поле (1:1). Таким образом, по сумме 2-матчей в группе Лиги конференций сыграет словацкий клуб. А вот для днепрян еврокубковая кампания завершена.

Добавим, что "Днепр-1" начинал свою еврокубковую кампанию в отборе Лиги чемпионов. Украинский клуб по сумме двух матчей уступил "Панатинаикосу" (Греция), после чего вылетел в отбор Лиги Европы, где без шансов проиграл "Славии" (Чехия).

Ранее сообщалось, что днепряне неудачно стартовали в Украинской премьер-лиге (УПЛ). По итогам 5 туров "Днепр-1" занимает 13-е место в чемпионате Украины, имея 2 игры в запасе. Из-за переносов матчей клуб угодил в скандал.