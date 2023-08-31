Шведський тренер "зламав" офсайд: знайдено лазівку у правилах футболу (відео)

У Швеції зняли кумедне відео про те, як обійти офсайд

У футболі навіть після введення VAR (системи відеодопомоги рефері) далеко не завжди можна визначити наявність офсайду, через що відбуваються скандали.

Шведський клуб Torns IF з третього за силою дивізіону країни знайшов лазівку у футболі, яка дозволяє легко обійти правило положення поза грою. Відповідне відео команда опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У правилах йдеться про те, що офсайд фіксується після першого дотику футболіста, що пасує. А якщо затримати передачу, подумав тренер Torns IF Річард Рінгхоф.

У Швеції виявили лазівку у правилах футболу

Пас у футболі робиться одним торканням м’яча. А у Швеції запропонували першим торканням затримати м’яч у повітрі, після чого атакувальний гравець забігає за лінію офсайду і лише потім отримує передачу. При цьому технічно другого торкання не відбувається, тому офсайду немає. ФК Torns IF показав, як це працює на відео.

Цікаво, що Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вивчила відео шведського клубу. Повідомляється, що правила офсайду навіть можуть переписати через цю лазівку.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та IFAB працюють над запровадженням оновленого правила про положення "поза грою".

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