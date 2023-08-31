Шведский тренер "сломал" офсайд: найдена лазейка в правилах футбола (видео)

В Швеции сняли забавное видео о том, как обойти офсайд

В футболе даже после введения VAR (системы видеопомощи рефери) далеко не всегда можно определить наличие офсайда, из-за чего происходят скандалы.

Шведский клуб Torns IF из третьего по силе дивизиона страны нашел лазейку в футболе, которая позволяет с легкостью обойти правило положения вне игры. Соответствующее видео команда опубликовала на своей странице в Instagram.

В правилах говорится о том, что офсайд фиксируется после первого касания пасующего футболиста. А что если задержать передачу, подумал тренер Torns IF Ричард Рингхоф.

В Швеции обнаружили лазейку в правилах футбола

Пас в футболе делается одним касанием мяча. А в Швеции предложили первым касанием задержать мяч в воздухе, после чего атакующий игрок забегает за линию офсайда, и только потом получает передачу. При этом технически второго касания не происходит, а потому офсайда нет. ФК Torns IF показал, как это работает на видео.

Интересно, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изучил видео шведского клуба. Сообщается, что правила офсайда даже могут переписать из-за данной лазейки.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) и IFAB работают над введением обновленного правила о положении "вне игры".

Напомним, "Шахтер" все еще надеется получить финансовую компенсацию от ФИФА в связи с бесплатным уходом легионеров из команды.