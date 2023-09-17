"Я такого еще не видел": новый скандал в украинском футболе (видео)

Судейские решения в Украине иногда вызывают недоумение

Тренер "Александрии" Сергей Кравченко высказался по итогам матча 7-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Миная" (1:1).

Встреча, проходившая в Александрии на стадионе "Ника", завершилась со скандалом. Об этом сообщает "Телеграф". В компенсированное время главный арбитр встречи Александр Шандор разрешил хозяевам исполнить угловой, однако тут же просвистел, хотя эпизод не был доигран. Примечательно, что в этот момент футболисты "Александрии" сравняли счет, но гол не был засчитан.

"Игрой не доволен, но можно отметить боровшихся до конца ребят. Заработали очко, могли выиграть в конце. Очень интересный момент – я такого еще не видел. Мяч еще в штрафной площадке, а арбитр дает свисток.

Есть причины такой игры – многие футболисты ушли, молодежи нужно времени и уверенности, которая приходит с результатом. Плюс некоторые после травм много пропустили, только возвращаются. Считаю, что будущее нашей команды есть", – цитує Кравченко Tribuna.

Ранее сообщалось, что "Оболонь" отказалась от системы VAR на своих домашних матчах из-за скандала в игре с "Динамо". В начале сезона "Шахтер" оказался в эпицентре судейского скандала.