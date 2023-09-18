Укр

В УПЛ новый скандал: клуб наказали за футболиста, который не сыграл ни одного матча

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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На ФК Рух наложили трансферный бан Новость обновлена 18 сентября 2023, 16:21
На ФК Рух наложили трансферный бан. Фото ФК Рух

В клубе прокомментировали ситуацию

У львовского ФК "Рух" возникли большие проблемы из-за нидерландского футболиста Лассана Фая. Примечательно, что он ушел из команды сразу после начала полномасштабной войны.

Как сообщили в пресс-службе клуба, игрок начал судиться с ними. В частности, он хочет добиться компенсации в размере 316 тысяч евро и 5% годовых.

Палата по разрешению споров Футбольного трибунала ФИФА частично удовлетворила заявление игрока и требует с "Руха" заплатить футболисты 24 тысячи евро и 5% годовых на эту сумму. В удовлетворении других требований Палата ему отказала.

"Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное, пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами Шахтера", — отметили в клубе.

Там также рассказали, что игрока подписали 9 января 2022 года и он получил полную зарплату за первый месяц года. В конце февраля он покинул команду вместе с другими иностранцами.

"Мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каким было наше удивление, когда мы получили решение ПВС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист расторг контракт с Рухом в одностороннем порядке, а наш клуб, взамен, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тысяч евро. То есть, футболист не сыграл за клуб ни одной минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и накладывает трансферный бан", — рассказал спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в украинском футболе разгорается новый скандал.

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#Скандал #УПЛ #ФК Рух