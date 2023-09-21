"Не берет трубку": Милевский отказался от больницы

Скандальный экс-футболист отказался от помощи Евгения Селезнева

Бывший нападающий "Днепра" Евгений Селезнев высказался о состоянии здоровья своего бывшего партнера по сборной Украины Артема Милевского, который недавно засветился на публике в не лучшем виде.

Соответствующий комментарий Селезнева приводит sport-express.ua. Евгений рассказал, что говорил на эту тему с Милевским однако отвезти его в больницу не смог из-за нежелания самого "Мили".

"Я с ним всегда на связи и готов взять на себя любые расходы по лечению. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона.

Не знаю, что тут сказать. Я же не могу приехать к нему и взять его в кандалы. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать", — сказал Селезнев.

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Во время полномасштабного вторжения рф в Украину "Миля" попал в несколько скандалов. Модель и певица Даша Астафьева рассказала о недостойном поведении бывшего форварда "Динамо", Артем все отрицал. Кроме того, "Миля" повздорил в сети с журналистом Николаем Васильковым.