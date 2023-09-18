Пока не светит? В УЕФА рассказали, когда вернут россию в международный футбол

Оккупантам не светит возвращение в футбол

Футбольные клубы и сборные из россии в ближайшее время не вернутся в международные соревнования. Их возвращение возможно лишь после того, как война в Украине закончится.

Такое заявление сделал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью n1info. По его словам, сейчас такой вопрос даже не рассматривается.

Также футбольный чиновник рассказал о том, почему его организация решила отказаться от контракта с российским монополистом "Газпромом". Как известно, компания была титульным спонсором Лиги чемпионов и УЕФА получала от нее солидные деньги.

По его словам, на такой шаг УЕФА пошла в качестве символического акта.

"Трудно показывать рекламу этой компании на стадионах, когда сотни миллионов людей смотрят матчи после начала войны. Мне жаль, что так получилось, но мы были вынуждены это сделать. Но факт остается фактом: люди, которые громче всех кричат об этом, – это те, кто по-прежнему покупает газ у той же компании", – отметил Чеферин.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 15 представителей россии получили должности в УЕФА.