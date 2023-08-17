"Севилья" дала бой грозному "Ман Сити": победитель Суперкубка УЕФА определился в "лотерее" (видео)

В Греции в серии послематчевых пенальти определился обладатель еврокубка

В среду, 16 августа, в битве за Суперкубок УЕФА сошлись английский "Манчестер Сити" и испанская "Севилья". Накануне в Англии стартовала АПЛ, а в Испании Ла Лига.

Матч проходил в греческом городе Пирей на стадионе "Георгиос Караискакис" и завершился со счетом 1:1 в основное время, а в серии пенальти победу отпраздновал английский клуб (5:4). Об этом сообщает "Телеграф". "Ман Сити" впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.

Горожане с первых минут встречи взяли мяч под свой контроль, однако "Севилью" это не смутило. Испанцы на 25-й минуте встречи неожиданно вышли вперед после банального навеса с левого фланга. Акунья исполнил передачу, а Юссеф Эн-Несири головой пробил прямо в угол ворот. После этого на поле была одна команда, однако в первой половине МС не нашел брешь в обороне испанцев.

Во втором тайме после бурного начала "Севилья" села в глухую оборону, которую все-таки пробил Коул Палмер. Англичанин на 63-й минуте со "второго этажа" поразил ворота Буну (навес исполнил Родри). Горожане не сумели довести дело до победы в основное время, а потому судьба Суперкубка УЕФА решалась в серии пенальти.

В футбольной лотерее лучшими были футболисты "Манчестер Сити". Игрок "Севильи" Неманья Гудель пробил в перекладину.

"Манчестер Сити" – "Севилья" – 1:1

Голы: Палмер (63) – Эн-Несири (25)

Предупреждения: Бадэ (33), Хуанлу Санчес (90)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Гвардиол, Аканджи, Уокер, Родри, Ковачич, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд

"Севилья": Бону, Акунья, Гудель, Бадэ, Навас (Монтиэль, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Эн-Несири (Рафа Мир, 90+3)

Статистика матча Манчестер Сити - Севилья

Полный видеообзор матча "Манчестер Сити" — "Севилья" будет доступен здесь позднее.

В матче за Суперкубок УЕФА встречаются действующие победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом сезоне главный еврокубок взял "Ман Сити", а "Севилья" в рекордный раз выиграла второй по силе еврокубок.

Напомним, на финале ЛЧ сезона 2022/23 в Стамбуле (Турция) произошел скандал. У болельщика "Ман Сити" силой отобрали украинский флаг, хотя к другим флагам у стюардов претензий не было. В УЕФА назвали инцидент "досадной ошибкой".