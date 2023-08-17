"Севілья" дала бій грізному "Ман Сіті": переможець Суперкубка УЄФА визначився у "лотереї" (відео)

У Греції у серії післяматчевих пенальті визначився володар єврокубка

У середу, 16 серпня, у битві за Суперкубок УЄФА зійшлися англійський "Манчестер Сіті" та іспанська "Севілья". Напередодні в Англії стартувала АПЛ, а в Іспанії Ла Ліга.

Матч проходив у грецькому місті Пірей на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" і завершився з рахунком 1:1 в основний час, а у серії пенальті перемогу відсвяткував англійський клуб (5:4). Про це повідомляє "Телеграф". "Ман Сіті" вперше в історії виграв Суперкубок УЄФА.

Містяни з перших хвилин зустрічі взяли м’яч під свій контроль, проте "Севілью" це не збентежило. Іспанці на 25-й хвилині зустрічі зненацька вийшли вперед після банального навісу з лівого флангу. Акунья виконав передачу, а Юссеф Ен-Несірі головою пробив у кут воріт. Після цього на полі була одна команда, однак у першій половині МС не знайшов щілину в обороні іспанців.

У другому таймі після бурхливого початку "Севілья" сіла в глуху оборону, яку таки пробив Коул Палмер. Англієць на 63-й хвилині з "другого поверху" вразив ворота Буну (навіс виконав Родрі). Містяни не зуміли довести справу до перемоги в основний час, а тому доля Суперкубка УЄФА вирішувалась у серії пенальті.

У футбольній лотереї кращими були футболісти "Манчестер Сіті". Гравець "Севільї" Неманія Гудель пробив у перекладину.

"Манчестер Сіті" – "Севілья" – 1:1 (пенальті 5:4)

Голи: Палмер (63) – Ен-Несірі (25)

Попередження: Баде (33), Хуанлу Санчес (90)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Аке, Гвардіол, Аканджи, Уокер, Родрі, Ковачич, Гріліш, Палмер (Альварес, 85), Холанд

"Севілья": Бону, Акунья, Гудель, Баде, Навас (Монтіель, 83), Ракитич, Хордан, О.Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Ламела (Сусо, 90+3), Окампос, Ен-Несірі (Рафа Мір, 90+3)

Статистика матчу Манчестер Сіті - Севілья

Повний відеоогляд матчу "Манчестер Сіті" — "Севілья" буде доступний тут пізніше.

У матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Минулого сезону головний єврокубок взяв "Ман Сіті", а "Севілья" в рекордний раз виграла другий за силою єврокубок.

Нагадаємо, на фіналі ЛЧ сезону 2022/23 у Стамбулі (Туреччина) стався скандал. У вболівальника "Ман Сіті" силою відібрали український прапор, хоча до інших прапорів стюарди претензій не мали. В УЄФА назвали інцидент "неприємною помилкою".