Поки що не світить? В УЄФА розповіли, коли повернуть росію до міжнародного футболу

Окупантам не світить повернення у футбол

Футбольні клуби та збірні з росії найближчим часом не повернуться до міжнародних змагань. Їхнє повернення можливе лише після того, як війна в Україні закінчиться.

Таку заяву зробив президент УЄФА Олександр Чеферін в інтерв’ю n1info. За його словами, наразі таке питання навіть не розглядається.

Також футбольний чиновник розповів про те, чому його організація вирішила відмовитись від контракту з російським монополістом "Газпромом". Як відомо, компанія була титульним спонсором Ліги чемпіонів та УЄФА отримувала від неї солідні гроші.

За його словами, на такий крок УЄФА пішла як символічний акт.

"Це просто необхідно було зробити як символічний акт. Важко показувати рекламу цієї компанії на стадіонах, коли сотні мільйонів людей дивляться матчі після початку війни. Мені шкода, що так вийшло, але ми були змушені це зробити. Але факт залишається фактом: люди, які голосніше за всіх кричать про це, – це ті, хто, як і раніше, купує газ у тієї ж компанії", – зазначив Чеферін.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 15 представників росії отримали посади в УЄФА.