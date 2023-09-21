УЕФА наказал Украину за расизм

По мнению УЕФА, украинские фанаты исполняли оскорбительные кричалки

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) штрафами и частичным закрытием трибун из-за поведения болельщиков и организационных недочетов на матчах отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. По информации источника, УАФ оштрафована на 20 тыс. евро в связи с расистским поведением болельщиков Сине-желтых. Кроме того, УАФ обязана закрыть один из секторов на следующем "домашнем" матче (14 октября, против Северной Македонии — Ред.). Также УЕФА запретила УАФ продавать билеты на гостевой матч сборной Украины против Мальты (17 октября).

Добавим, что УЕФА "наградила" УАФ еще двумя штрафами: 5 тыс. евро за запуск фейерверка и 8 тыс. евро за блокирование общественных мест.

В следующий раз национальная команда соберется в октябре 2023 года и сыграет 2 матча квалификации на чемпионат Европы-2024 против Мальты и Северной Македонии. С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, УЕФА наказал УАФ за кричалки болельщиков в адрес президента рф владимира путина на матче 1/2 финала футзального Евро Украина — россия (2:3).