Дефлимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира (видео)

В финале турнира украинцы обыграли японцев

В субботу, 7 октября, дефлимпийская сборная Украины по футболу выиграла чемпионат мира-2023, который проходил в Малайзии. К слову, национальная команда Украины проведет 2 матча в октябре.

В финале турнира Сине-желтые победили японцев со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола на своей официальном сайте.

Наши футболисты на групповом этапе разгромили Таиланд (6:0), сыграли вничью с Сенегалом (2:2) и разбили Аргентину (5:0). В плей-офф украинцы победили Нигерию (2:0), Иран (3:0) и Сенегал в серии послематчевых пенальти (1:1, п. 8:7).

Добавим, что ЧМ-2023 среди глухих футболистов проходил в Куала-Лумпуре с 23 сентября по 7 октября. Участие в соревнованиях принимали 19 сборных.

Полное видео матча дефлимпийских сборных Украины и Японии на ЧМ-2023:

Отметим, в 2012 году дефлимпийская сборная Украины была бронзовым призером ЧМ в Турции, а в 2009 и 2022 годах она становилась чемпионом Дефлимпийских игр.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко установил новый рекорд в национальной команде.

Напомним, УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков на матчах сборных.