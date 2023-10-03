россияне должны были принимать участие в турнирах в нейтральном статусе

В УЕФА признали, что заявление о возвращении российских сборных в международный футбол было ошибочным. После бойкота от ряда европейских федераций футбола, в организации выступили с новым заявлением.

Как заявил первый вице-президент УЕФА и глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон, его позиция по допуску российских юношеских сборных была неправильно воспринята. Его словам приводят на сайте Шведской спортивной конфедерации.

"Я сожалею о том, что моя позиция в УЕФА и принятое там решение были истолкованы как означающие, что я, как представитель Шведской спортивной конфедерации и шведского спортивного движения, не продолжаю отстаивать нашу общую позицию", — сказал футбольный чиновник.

Также он добавил, что УЕФА хочет проверить, действительно ли нужно отказаться от наказания детей за акты насилия, которые совершают не они. При этом остается неясным, будут допускать россиян к соревнованиям или нет.

Как известно, скандальное решение о возвращении сборных россии возрастом до 17 лет было принято 27 сентября. Им разрешили играть в нейтральном статусе и не на своей территории. После этого ряд европейских федераций футбола заявили, что не будут принимать участия в турнирах, где будут играть россияне.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии в своем стиле отреагировали на бойкот со стороны Англии.