Против решения УЕФА выступила Румыния

Румыния не станет играть с российскими командами даже в товарищеских матчах. Таким образом, очередная страна присоединилась к бойкоту российских сборных U-17, допущенных к международным соревнованиям накануне.

Соответствующее заявление приводит пресс-служба Федерация футбола Румынии на своем официальном сайте. В Румынии призвали УЕФА уважать ее решение по данному вопросу.

"Федерация футбола Румынии понимает аргументы УЕФА и согласна с тем, что ни при каких обстоятельствах дети не должны страдать из-за действий властей страны.

В то же время считаем, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Мы считаем, что должны быть солидарны с духом санкций и не сыграем ни одного официального или товарищеского матча со сборными России. Мы полагаем, что УЕФА будет уважать позицию каждой национальной федерации", – говорится в заявлении Федерации.

Напомним, УЕФА разрешил российским юношеским командам, представленными игроками в возрасте до 17 лет, вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна). После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина. В самой рф неоднозначно восприняли решение УЕФА.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась настоящая истерика. К слову, в УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции.