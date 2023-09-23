Даже VAR не помог: "Шахтер" оказался в эпицентре скандала (видео)

В украинском футболе наличие VAR на игре ничего не гарантирует

В субботу, 23 сентября, "Рух" в рамках матча 8-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 принимал донецкий "Шахтер".

Встреча, проходившая во Львове на одноименной арене завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф". На игре работал арбитр Виталий Романов, а также бригада VAR во главе с Ярославом Козыком.

Несмотря на наличие системы видеопомощи рефери, арбитр принял неоднозначное решение, повлиявшее на итоговый результат. На 24-й минуте встречи при счете 0:1 хозяева забивают гол усилиями Евгения Пастуха, правда, судьи посчитали, что был офсайд. Однако на повторе видно, что не все так однозначно. В эфир дали стоп-кадр, на котором четко видно, что линия, проведенная по игроку "Шахтера" Артему Бондаренко, сделана не правильно, ведь, его вторая нога находится ближе к воротам.

Добавим, что в этом поединке на 21-й минуте рефери довольно спорно удалил защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого. В итоге команды сыграли вничью. На гол Георгия Судакова в дебюте встречи "Рух" ответил невероятным выстрелом Богдана Слюбика.

Видеообзор матча "Рух" — "Шахтер":

Этот результат позволил "Шахтеру" вернуться на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Рух" — пока шестой.

Ранее сообщалось, что Горняки неудачно стартовали на групповом этапе Лиги чемпионов, уступив в первом туре "Порту". Из-за этого Украина опустилась в таблице коэффициентов УЕФА.