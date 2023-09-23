"Безумные нагрузки": российский футболист пожаловался на Кварцяного

Российский экс-футболист не выдержал тренировок во время работы с украинским специалистом

Бывший российский полузащитник Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от выступлений в Украине. Накануне в УЕФА рассказали, когда вернут рф в международный футбол.

Соответствующее заявление Смирнова приводит РБ Спорт. Эксхавбек рассказал, что в "Волыни", которую тренировал Виталий Кварцяный, были безумные нагрузки на тренировках, из-за чего он просто сбежал из клуба. Также россиянин вспомнил про знаменитые кроссы Кварцяного с бронежилетами.

"Это, наверное, был худший этап моей карьеры. Я пробыл там совсем недолго.

Там были какие-то безумные нагрузки. Мы бегали кроссы с жилетами. Там был футбол не как у Гуллита – через мяч. Чтобы с ним поиграть, надо было пробежать. Я сыграл две игры. У меня заболел ахилл. Наверное, не выдержал таких нагрузок. И на этом все у меня закончилось. Мне пришлось еще два месяца там сидеть. Только зимой я разорвал контракт и вернулся в россию, когда уже мог заявляться в какую-то команду", — заявил Смирнов.

Ранее сообщалось, что в рф предложили государственным корпорациям прекратить финансировать футбольные клубы, а деньги потратить на войну в Украине.

Напомним, в рф назвали предателем главного тренера футбольной сборной.