"Шалені навантаження": російський футболіст поскаржився на Кварцяного

Російський ексфутболіст не витримав тренувань під час роботи з українським фахівцем

Колишній російський півзахисник Дмитро Смирнов поділився враженнями від виступів України. Напередодні в УЄФА розповіли, коли повернуть росію в міжнародний футбол.

Відповідну заяву Смирнова наводить РБ Спорт. Ексхавбек розповів, що у "Волині", яку тренував Віталій Кварцяний, були шалені навантаження на тренуваннях, через що він просто втік із клубу. Також росіянин згадав про знамениті кроси Кварцяного із бронежилетами.

"Це, напевно, був найгірший етап моєї кар’єри. Я пробув там зовсім недовго.

Там були якісь шалені навантаження. Ми бігали кроси з жилетами. Там був футбол не як у Гулліта – через м’яч. Щоб пограти з ним, треба було пробігти. Я зіграв дві гри. У мене почались проблеми з "ахіллом". Напевно, не витримав таких навантажень. І на цьому все у мене скінчилося. Мені довелося ще два місяці там сидіти. Тільки взимку я розірвав контракт і повернувся до росії, коли вже міг заявлятися до якоїсь команди", — заявив Смирнов.

Раніше повідомлялося, що в росії запропонували державним корпораціям припинити фінансувати футбольні клуби, а гроші витратити на війну в Україні.

Нагадаємо, в рф назвали зрадником головного тренера футбольної збірної.