"Кривоногі": в рф запропонували відібрати гроші у футболістів заради війни

У рф ополчилися проти російських футболістів, які не виступають на міжнародній арені через санкції, але при цьому отримують величезні зарплати з бюджету

Російські корпорації мають припинити фінансування футбольних клубів та спрямувати гроші на війну проти України.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов, передає "Р-Спорт". Російський депутат назвав російських футболістів "кривоногими". Крім того, він запропонував припинити фінансування футбольних клубів, а зарплати гравцям платити із грошей, зібраних на матчах.

"Я б взагалі прямо заборонив бюджету і великим російським корпораціям утримувати футбольні клуби. Нехай краще зайві гроші на спецоперацію перераховують, а не роздають кривоногим футболістам, частина яких, виявляється, ще й проводить свій робочий час на лаві запасних.

Зібрали гроші за квитки з тих, хто прийшов на стадіон та розділили між гравцями обох команд, що були на полі. Ось це – їхня зарплата, якщо всього п’ять глядачів на матчі, то й грошей, даруйте, кіт наплакав. А не всі ці мільярди, за які будь-яка збірна давно б уже виграла чемпіонат всесвіту", – сказав Журавльов.

У мережі лише посміялися зі слів Журавльова. Користувачі вважають, що краще давати гроші "кривоногим футболістам, а не безмозким депутатам".

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної росії з футболу Валерій Карпін став "зрадником батьківщини" через невинну заяву. Додамо, нещодавно збірна рф зганьбилася на міжнародній арені.