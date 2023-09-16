"Кривоногие": в рф предложили отобрать деньги у футболистов ради войны

В рф ополчились против российских футболистов, который не выступают на международной арене из-за санкций, но при этом получают огромные зарплаты из бюджета

Российские корпорации должны прекратить финансирование футбольных клубов и направить деньги на войну против Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает "Р-Спорт". Российский депутат назвал российских футболистов "кривоногими". Кроме того, он предложил прекратить финансирование футбольных клубов, а зарплаты игрокам платить из денег, собранных на матчах.

"Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных.

Собрали деньги за билеты с тех, кто пришел на стадион и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это – их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной", – сказал Журавлев.

В сети лишь посмеялись над словами Журавлева. Пользователи считают, что лучше давать деньги "кривоногим футболистам, а не безмозглым депутатам".

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной рф по футболу Валерий Карпин стал "предателем родины" из-за безобидного заявления. Добавим, недавно сборная рф опозорилась на международной арене.