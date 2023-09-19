"Шахтер" без шансов проиграл "Порту" в Лиге чемпионов (видео)

Горняки неудачно стартовали в Лиге чемпионов

Во вторник, 19 сентября, донецкий "Шахтер" сыграл матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Порту".

Встреча, проходившая в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Порту". Об этом сообщает "Телеграф".

События в поединке развивались ну очень быстро. К сожалению, украинский клуб не выдержал стартового давления со стороны Драконов. Уже на 8 минуте бразилец Галено открыл счет в поединке, удачно сыграв на добивании. Невероятно, но Горняки отыгрались в своей первой атаке — Конолпя навесил в штрафную, а Кевин Келси со "второго этажа" переправил мяч в сетку ворот "Порту". Еще через 2 минуты Галено оформил дубль после грубой ошибки Сикана в обороне. А точку в первом тайме поставил иранец Мехди Тареми, который замкнул в касание блестящую передачу Галено с левого фланга.

Во втором тайме португальцы "засушили" игру, а "Горняки" создали минимум моментов у ворот Драконов. В итоге команды больше не забивали.

"Шахтер" – "Порту" – 1:3

Голы: Келси (13) – Галено (8, 15), Тареми (29)

Предупреждения: Сикан (6), Степаненко (31), Конопля (76) – Карму (4), Жоау Мариу (54)

"Шахтер": Ризнык, Мироши, Ракицкий, Лемкин (Азаров, 65), Конопля (Гочолеишвили, 76), Степаненко (Бондаренко, 65), Назарина, Судаков, Зубков, Сикан (Эгиналдо, 81), Келси (Кащук, 65)

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 73), Пепе, Карму, Эуштакиу, Зайду (Венделл, 46), Хайме (Гонсалес, 73), Франку (Боржеш, 82), Варела, Галено (Консейсау, 91), Тареми

Статистика матча Шахтер - Порту

Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Порту" будет доступен здесь позднее.

Напомним, Горняки по итогам жеребьевки группового раунда ЛЧ попали в квартет H, где также выступают "Барселона" и "Антверпен". В следующем туре дончане сыграют с бельгийцами, а португальцы с испанцами. Обе игры пройдут 4 октября. На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов, а также турнирные расклады в главном еврокубке.