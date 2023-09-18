"Шахтер" - "Порту": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки начинают свой путь в главном еврокубке

Во вторник, 19 сентября "Шахтер" сыграет поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Порту". Обе команды выступают в ЛЧ в группе H вместе с "Барселоной" и "Антверпеном".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию игры "Шахтер" — "Порту". Матч начнется — в 22:00 по киевскому времени.

Матч "Шахтер" — "Порту" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Пока не понятно, в каком состоянии Горняки подойдут к турниру. Однако ясно одно — легко не будет. Добавим, что специалисты считают Драконов безоговорочными фаворитами встречи. Аналитики оценивают вероятность успеха дончан всего в 23%.

Поединок "Шахтер" — "Порту" покажут в Украине по ТВ. Эксклюзивным транслятором встречи является медиа-платформа Megogo.

Напомним, и "Шахтер", и "Порту" лидируют в национальных первенствах. На днях дончане минимально одолели "Оболонь" (1:0) благодаря суперголу Егора Назарины. А Драконы, в свою очередь, обыграли "Эштрелу" (Амадора) со счетом 1:0.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с украинскими клубами, которые выступали в еврокубках.