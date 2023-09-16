"Шахтер" - "Порту": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Горняки начнут свой путь в ЛЧ "домашним" поединком против "Порту"

Во вторник, 19 сентября, донецкий "Шахтер" стартует на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 поединком против "Порту". Накануне состоялась жеребьевка ЛЧ. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Порту".

По мнению букмекеров, у Горняков практически нет шансов на успех в игре с Драконами. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что у "Порту" намного больше шансов на победу — коэффициент 1,80-1,83. В то же время ничья и триумф дончан менее вероятны — 3,90-4,00 и 4,10-4,35 соответственно. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность успеха Горняков в 23%, а вероятность поражение украинской команды, по мнению букмекеров, составляет 53%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Порту"

Favbet: (победа "Шахтера" 4,35 — ничья 4,00 — победа "Порту" 1,83)

William Hill: (4,20 — 3,90 — 1,80)

Bwin: (4,10 — 3,90 — 1,80)

Матч "Шахтер" — "Порту" состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе", начало встречи — в 22:00.

Напомним, "Шахтер" по итогам 6-и туров Украинской премьер-лиги (УПЛ) лидирует в первенстве. В 7-м туре чемпионата Украины дончане минимально одолели "Оболонь" (1:0).