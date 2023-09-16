"Шахтар" — "Порту": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Гірники почнуть свій шлях у ЛЧ "домашнім" поєдинком проти "Порту"

У вівторок, 19 вересня, донецький "Шахтар" стартує на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 поєдинком проти "Порту". Напередодні відбулося жеребкування ЛЧ. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту".

На думку букмекерів, у Гірників практично немає шансів на успіх у грі з Драконами. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що "Порту" має набагато більше шансів на перемогу — коефіцієнт 1,80-1,83. Водночас нічия та тріумф донеччан менш ймовірні — 3,90-4,00 та 4,10-4,35 відповідно. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють ймовірність успіху Гірників у 23%, а ймовірність поразки української команди, на думку букмекерів, становить 53%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Порту"

Favbet: (перемога "Шахтаря" 4,35 — нічия 4,00 — перемога "Порту" 1,83)

William Hill: (4,20 — 3,90 — 1,80)

Bwin: (4,10 — 3,90 — 1,80)

Матч "Шахтар" — "Порту" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні", початок зустрічі — о 22:00.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками 6 турів Української прем’єр-ліги (УПЛ) лідирує в першості. У 7-му турі чемпіонату України донеччани мінімально здолали "Оболонь" (1:0).