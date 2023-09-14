"Ера "Реала" йде до занепаду": "Шахтар ДНР" обзавівся трьома вболівальниками

Окупаційна "влада" Донецька створила двійника "Шахтаря", проте "клуб" з очевидних причин не користується популярністю

Так званий футбольний клуб "Шахтар", який планують відродити бойовики "ДНР", обзавівся кількома вболівальниками з Ростовської області (рф).

Про це радісно повідомили пропагандистські ЗМІ. На новину кумедно відреагував український блогер та журналіст Денис Казанський, який висміяв потуги так званої "влади" Донецька створити клуб рівня справжнього українського "Шахтаря".

"Сенсація у світі спорту. Донецький "Шахтар ДНР" готується підкорювати європейські ліги й навіть обзавівся трьома вболівальниками — це б*мжі з Ростовської області. Ера "Реала" та "Ювентуса" йде до занепаду", — пожартував Казанський.

Денис Казанський висміяв бойовиків "ДНР" за створення так званого ФК "Шахтар"

Тим часом справжній донецький "Шахтар" готується до своїх дебютних матчів у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Напередодні Гірники дізналися, з ким вони гратимуть на груповій стадії. Додамо, що клуб невдало стартував в Українській прем’єр-лізі, проте за підсумками 6 турів першості одноосібно захопив лідерство.

Раніше повідомлялося, що красень-стадіон "Донбас-Арена" під контролем окупантів перетворюється на руїни.