"Эра "Реала" идет к закату": "Шахтер ДНР" обзавелся тремя болельщиками

Оккупационные "власти" Донецка создали двойника "Шахтера", однако "клуб" по очевидным причинам не пользуется популярностью

Так называемый футбольный клуб "Шахтер", который планируют возродить боевики "ДНР", обзавелся несколькими болельщиками из Ростовской области (рф).

Об этом радостно сообщили пропагандистские СМИ. На новость забавно отреагировал украинский блогер и журналист Денис Казанский, который высмеял потуги так называемых "властей" Донецка создать клуб уровня настоящего украинского "Шахтера".

"Сенсация в мире спорта. Донецкий "Шахтер ДНР" готовится покорять европейские лиги и даже обзавелся тремя болельщиками — это б*мжи из Ростовской области. Эра "Реала" и "Ювентуса" идет к закату", — пошутил Казанский.

Денис Казанский высмеял боевиков "ДНР" за создание так называемого ФК "Шахтер"

Тем временем настоящий донецкий "Шахтер" готовится к своим дебютным матчам в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Накануне Горняки узнали, с кем им предстоит сыграть на групповой стадии. Добавим, что клуб неудачно стартовал в Украинской премьер-лиге, однако по итогам 6-и туров первенства единолично захватил лидерство.

Ранее сообщалось, что красавец-стадион "Донбасс-Арена" под контролем оккупантов превращается в развалины.