"Заросшие бурьянами задворки": блогер показал, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" (видео)

Теперь до огромного стадиона никому нет дела

Один из лучших футбольных стадионов Европы "Донбасс Арена" с 2014 года остается под контролем оккупантов в Донецке. С тех пор огромным архитектурным сооружением никто не занимается.

Блогер Денис Казанский показал в своем Telegram-канале, как выглядит стадион сейчас — спустя 9 лет оккупации. Картина впечатляет, и далеко не в лучшую сторону.

"Донбасс Арена". В прошлом один из лучших стадионов Европы. Теперь — запущенные, заросшие бурьянами задворки. Раньше в парке вокруг стадиона было полно людей. Теперь никого нет. Сорняки никого не привлекают.

Пришел русский мир и превратил город в свалку", — подписал он видео.

Отметим, что на "Донбасс Арене" свои домашние матчи проводил донецкий "Шахтер". Свой последний матч "горняки" сыграли там 2 мая 2014 года. Тогда они победили "Ильичевец" со счетом 3:1.

После оккупации Донецка донецкий клуб был вынужден переехать в Киев. С тех пор тренировочной базой "горняков" является олимпийский комплекс "Святошин". С мая 2020 года домашней ареной "Шахтера" стал НСК "Олимпийский" в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал о том, что наши защитники наблюдают за временно оккупированным Донецком с помощью дронов. Они также показали "Донбасс Арену" с воздуха.