Защитники наблюдают за временно оккупированным Донецком с помощью дронов

Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" опубликовал видео, на котором разведывательный дрон следит за Донецком, в том числе в кадр попали стадионы "Донбасс Арена" и РСК "Олимпийский". Недавно украинский художник и автор сатирических пьес Лесь Подервянский навестил "Мадяра" на передовой.

Соответствующее видео военный разместил на своей странице в telegram. Видео было снято 4 апреля 2023 года.

"Соскучились? Донецк 4 апреля 2023 года. Видео мотивационное. Черви тыла как на ладони. Глаза 59 ОМПБр всегда и все видят. Глаза и жало, жало, жало" — подписал видео "Мадяр".

"Захватчик должен знать, что мы очень-очень близко и видим если не все, так почти все. Не для вас, черви, эта арена строилась. И город в целом. Донецк, жди нас. Мы рядом", — сказал "Мадяр". на видео

Ранее известный в прошлом комментатор рассказал, как выглядит стадион "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.

Напомним, девушка футболиста "Шахтера" жестко "прошлась" по УПЦ МП.