На передовую к бойцу "Мадяру" приехал Лесь Подервянский и прочитал новую сказку (видео)

Известный сатирик рассказал пьесу о червях, живущих в дерьме

Украинский художник и автор сатирических пьес Лесь Подервянский не только вдохновляет украинцев своими цитатами, как например — "Кацапстан должен исчезнуть". Он также навещает наших защитников на передовой.

Как рассказал известный украинский военный и блоггер с позывным "Мадяр", украинский культурный Десант 59-и ОМПБр, возглавляемый Колей Сергой, сегодня привез к ним Леся Подервянского. Там Подервянский зачитал им свою сказку "Червяки", о червях Владимире и Александре, которые живут в дерьме, боятся масонов и не хотят из него выходить:

"Сказочка "Червяки" органически легла в насыщенное творческое утро, создав соответствующее настроение. Снежёра, шквальный ветер и туманная туман. Зима на финалах газнула немного, Кучки, однако", — говорится в сообщении Мадяра. Предупреждаем о нецензурной лексике в видео:

Сатирик сделал совместное фото с бойцами, его попросили сказать что-нибудь о червях. Тот заявил: "Черви должны погибнуть. Слава Украине!".

Напомним, ранее Лесь Подервянский рассказал, что будет, если украинская и российская культура будут параллельно существовать дальше. Он объяснил, почему нужно поддерживать украинское.

А еще в первые месяцы войны Подервянский сделал обращение к украинцам в Бердянске. Он выразил уверенность, что российской армии на территории Украины придет конец и призвал украинцев в оккупации держаться.