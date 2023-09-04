"Зарослі бур’янами задвірки": блогер показав, як зараз виглядає "Донбас Арена" (відео)

Тепер до величезного стадіону нікому немає діла

Один із найкращих футбольних стадіонів Європи "Донбас Арена" з 2014 року залишається під контролем окупантів у Донецьку. З того часу величезною архітектурною спорудою ніхто не займається.

Блогер Денис Казанський показав у своєму Telegram-каналі, як виглядає стадіон зараз – через 9 років окупації. Картина вражає, і далеко не у хорошому сенсі.

"Донбас Арена". У минулому один із найкращих стадіонів Європи. Тепер — запущені, зарослі бур’янами задвірки. Раніше у парку навколо стадіону було повно людей. Тепер немає нікого. Бур’яни нікого не приваблюють.

Прийшов рускій мір і перетворив місто на звалище", — підписав він відео.

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Зазначимо, що на "Донбас-Арені" свої домашні матчі проводив донецький "Шахтар". Свій останній матч "гірники" зіграли там 2 травня 2014 року. Тоді вони перемогли "Іллічівець" із рахунком 3:1.

Після окупації Донецька донецький клуб був змушений переїхати до Києва. З того часу тренувальною базою "гірників" є олімпійський комплекс "Святошин". З травня 2020 року домашньою ареною "Шахтаря" став НСК "Олімпійський" у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наші захисники спостерігають за тимчасово окупованим Донецьком за допомогою дронів. Вони також показали "Донбас Арену" з повітря.