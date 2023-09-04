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"Зарослі бур’янами задвірки": блогер показав, як зараз виглядає "Донбас Арена" (відео)

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Максим Яценко Максим Яценко
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Донбас Арена приймала матчі Ліги чемпіонів та збірної України
Донбас Арена приймала матчі Ліги чемпіонів та збірної України. Фото ФК Шахтар

Тепер до величезного стадіону нікому немає діла

Один із найкращих футбольних стадіонів Європи "Донбас Арена" з 2014 року залишається під контролем окупантів у Донецьку. З того часу величезною архітектурною спорудою ніхто не займається.

Блогер Денис Казанський показав у своєму Telegram-каналі, як виглядає стадіон зараз – через 9 років окупації. Картина вражає, і далеко не у хорошому сенсі.

"Донбас Арена". У минулому один із найкращих стадіонів Європи. Тепер — запущені, зарослі бур’янами задвірки. Раніше у парку навколо стадіону було повно людей. Тепер немає нікого. Бур’яни нікого не приваблюють.

Прийшов рускій мір і перетворив місто на звалище", — підписав він відео.

Зазначимо, що на "Донбас-Арені" свої домашні матчі проводив донецький "Шахтар". Свій останній матч "гірники" зіграли там 2 травня 2014 року. Тоді вони перемогли "Іллічівець" із рахунком 3:1.

Після окупації Донецька донецький клуб був змушений переїхати до Києва. З того часу тренувальною базою "гірників" є олімпійський комплекс "Святошин". З травня 2020 року домашньою ареною "Шахтаря" став НСК "Олімпійський" у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про те, що наші захисники спостерігають за тимчасово окупованим Донецьком за допомогою дронів. Вони також показали "Донбас Арену" з повітря.

Теги:
#Футбол #Донбас Арена #ФК Шахтар