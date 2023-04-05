Захисники спостерігають за тимчасово окупованим Донецьком за допомогою дронів

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" опублікував відео, на якому розвідувальний дрон стежить за Донецьком, зокрема в кадр потрапили стадіони "Донбас Арена" та РСК "Олімпійський". Нещодавно український художник та автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський відвідав "Мадяра" на передовій.

Відповідне відео військовий розмістив на своїй сторінці в telegram. Відео було знято 4 квітня 2023 року.

"Скучили? Донецьк 4 квітня 2023 року. Відео мотиваційне. Хробаки тилу — на долоні. Очі 59 ОМПБр завжди й все бачать. Очі та жало, жало, жало" — підписав відео "Мадяр".

"Загарбник повинен знати, що ми дуже-дуже близько і бачимо якщо не все, так майже все. Не для вас, хробаки, ця арена будувалася. І місто в цілому. Донецьк, чекай на нас. Ми поруч", — сказав "Мадяр" на відео.

Раніше відомий в минулому коментатор розповів, як виглядає стадіон "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку.

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