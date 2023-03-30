На передову до бійця "Мадяра" приїхав Лесь Подерв'янський та прочитав нову казку (відео)

Відомий сатирик розповів п'єсу про хробаків, які живуть в лайні

Український художник і автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський не лише надихає українців своїми цитатами, як до прикладу – "Кацапстан повинен зникнути". Він також відвідує наших захисників на передовій.

Як розповів відомий український військовий і блогер із позивним "Мадяр", український культурний Десант 59-і ОМПБр, що очолює Коля Сєрга, сьогодні привіз до них Леся Подерв‘янського. Там Подерв’янський зачитав їм свою казку "Хробаки" про хробаків Владіміра та Алєксандра, які живуть у лайні та бояться масонів:

"Казочка "Хробаки" органічно лягла у насичений творчий ранок, створивши відповідний настрій. Сніжара, шквальний вітер і мряка туманна. Зима на фіналках газнула трохи, Кучки, одначе", — йдеться у дописі Мадяра. Попереджаємо про нецензурну лексику у відео:

Сатирик зробив спільне фото із бійцями, його попросили сказати щось про хробаків. Той заявив: "Хробаки мають загинути. Слава Україні!".

Нагадаємо, раніше Лесь Подерв’янський розповів, що буде, якщо українська та російська культура паралельно існуватимуть далі. Він пояснив, чому треба підтримувати українське.

А ще у перші місяці війни Подерв’янський зробив звернення до українців у Бердянську. Він висловив упевненість, що російській армії на території України настане кінець і закликав українців в окупації триматися.