Лесь Подервянський записав звернення: "Маленьке пухнасте звірятко крадеться до росіян" (відео)

Подерев’янський їдко пройшовся по росіянах

Український художник і прозаїк Лесь Подерев’янський записав звернення до українців, що мешкають у Бердянську. Письменник висловив упевненість, що скоро російській армії на території України настане кінець і закликав українців триматися.

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Відео він опублікував у своєму Фейсбуці.

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"Бердянськ! Українці! Так виглядає, що у кацапів все пішло по п***і. Я вже бачу, як маленьке пухнасте звірятко крадеться до ка**пського курника, щоб відгризти цій тварюці, цій е***ій курці лапи і дві її голови. Так що тримаймось, українці, тримаймось, Бердянськ! Ще трохи і буде п***а ка**пам! Слава Україні!", — сказав Подерев’янський у своєму зверненні.

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