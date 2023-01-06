Український митець, письменник та драматург Лесь Подерв'янський пояснив, чому ми маємо підтримувати українську

Ми маємо усвідомити одну річ, що паралельне існування української і російської культури призведе до знищення української. Не тому, що та погана, і не тому, шо та добра. Просто россійська як імперська культура сильніша, і тому, безперечно, якщо ми хочемо мати країну, ми, не маючи нічого проти россійської культури, мусимо підтримувати українську. Інакше вона буде животіти, аж поки не здохне. І це наш свідомий вибір: або ми хочемо бути українцями, або не хочемо. Якщо не хочемо, то окей, не треба цим займатись. Поразка приведе не до фізичного, але до ментального знищення України як такої, і українців як народу. Ми просто будемо приєднані до більшої і "величнішої" імперії.

Джерело: Facebook-сторінка Леся Подерв'янського