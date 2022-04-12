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Українська культура аристократична у своїй основі, вона будується на лицарському міфі - Іван Семесюк

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Іван Семесюк Іван Семесюк
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Наша культура з 24 лютого проходить болючу огранку та шліфовку Новина оновлена 12 квітня 2022, 13:14
Наша культура з 24 лютого проходить болючу огранку та шліфовку

Українська культура від початку війни в Україні засяяла як твердий і ясний діамант

Фундаментом успішного спротиву на всіх рівнях є сформована і розгорнута в бойовий порядок Ідентичність. Підготовкою, укріпленням і її розгортанням всі роки нашої незалежності займалася культура (тисячі юнітів), а після Майдану до процесу по-справжньому підключився й маскульт, що напевно й стало вирішальним фактором. І хоча все це здавалося занадто слабким і кволим на тлі циклопічної експансії московитських культурки і маскульту, проте цього таки виявилося достатнім, щоби Ідентичність засяяла як твердий і ясний діамант, який з 24 лютого проходить болючу огранку та шліфовку.

На поставлені в культурному полі запитання ХТО МИ ТАКІ і ЗВІДКИ МИ ВЗЯЛИСЯ зараз відповідає сам народ.

На мою думку, нині буквально все свідчить і підтверджує просту максиму – українська культура в основі своїй є культурою аристократичною. Її глибинними інстинктами є свобода, право, власність і зброя. А її наріжним міфом є міф лицарський.

Це Річ Космополита східного обряду по вінця набита природною шляхтою з усіма її вадами і перевагами.

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