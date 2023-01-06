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К чему приведет параллельное существование украинской и русской культуры - Лесь Подеревянский

Автор
Лесь Подеревянский Лесь Подеревянский
Дата публикации
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Автор
Лесь Подервянский Новость обновлена 06 января 2023, 13:10
Лесь Подервянский. Фото https://www.facebook.com/poderviansky

Украинский художник, писатель и драматург Лесь Подервянский объяснил, почему мы должны поддерживать украинскую

Ми маємо усвідомити одну річ, що паралельне існування української і російської культури призведе до знищення української. Не тому, що та погана, і не тому, шо та добра. Просто россійська як імперська культура сильніша, і тому, безперечно, якщо ми хочемо мати країну, ми, не маючи нічого проти россійської культури, мусимо підтримувати українську. Інакше вона буде животіти, аж поки не здохне. І це наш свідомий вибір: або ми хочемо бути українцями, або не хочемо. Якщо не хочемо, то окей, не треба цим займатись. Поразка приведе не до фізичного, але до ментального знищення України як такої, і українців як народу. Ми просто будемо приєднані до більшої і "величнішої" імперії.

Источник: Facebook-страница Леся Подервянского

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Теги:
#Культура #Украинский язык #Русский язык #Лесь Подервянский