"Мене зачіпає, я стаю агресивніше": відомий український актор розв'язав дискусію у мережі щодо російської мови

Як завжди, люди розділилися на два табори, один із яких "сповідує" принцип "не на часі"

Дискусії щодо російської мови в Україні не вщухають. Багато інцидентів фіксують останнім часом в Одесі. Наприклад, днями таксист-блогер обматюкав людей за прохання розмовляти з ними українською, а перед тим одеситка дорікала дівчатам за українську, називаючи їх "колхозницями".

Однак не краща ситуація із російськомовними і в Києві. Як зауважує відомий український актор та співзасновник студії "Мамахохотала" Женя Янович, у самому серці України російська — скрізь і її настільки багато, що це псує його настрій. Про це гуморист пише на своїй сторінці в Instagram.

"Я чую в Києві російську мову. Скрізь. Дуже часто. Її навколо так багато, що це почало впливати на мій настрій. І я не хочу розводити срачі. Проте, мене зачіпає. Я помічаю, що стаю агресивніше", — ділиться актор своїми переживаннями.

Каже, прекрасно розуміє, що не в праві вказувати комусь, якою мовою говорити, але відчуває, як російська навколо напряму впливає на його думки та продуктивність. "Що з цим робити — не ясно", — пише Янович, і додає: "… я не знаю жодного українця, якому було б сумно, коли він чує на вулиці українську. А от українців, яким реально стає не по собі від російської — купа. Тому якщо вам не хочеться бути випадковою причиною поганого настрою свого співвітчизника — будьте україномовними".

У коментарях відразу "понеслося": частина людей підтримують думку автора і погоджуються, що в Україні має звучати українська, а українці при цьому мають повне право взагалі не розуміти російської мови; інші ж далі наполягають, що всі ці дискусії — "не на часі".

Дісталося навіть Світлані Тарабаровій, яка повністю погоджується з Яновичем у цьому питанні. Співачка написала: "Підтримую. Мені одразу фізично погано стає. І я не розумію, що має статися ще, щоб рівень свідомості нарешті виріс". Натомість отримала такий фідбек від одного з коментаторів:

Між тим, як зауважив автор публікації, він залишає за собою право видаляти коментарі, які йому не подобаються: "Просто, аби кожен знав, що я маю таке право і буду ним користуватися, якщо хтось почне продукувати сенси на кшталт "на нас би напали і не через мову".

Нагадаємо, що зараз в мережі активно обговорюють дует Ірини Фаріон та Раміни Есхакзай, які вирішили провести спільне шоу. Згідно з анонсом, подія під назвою "Ген Українців" спрямована на розвиток національної свідомості та вивчення історичної цінності української мови. Проте питання виникли зовсім не до змісту шоу, а саме до ведучих.