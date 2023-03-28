"Зупиніть Землю, дайте вийти": мережа шокована "дуетом" Фаріон та блогерки Раміни

Спільне шоу блогерки та екс-нардепа викликало хвилю негативу

Відома українська блогерка Раміна Есхакзай, яка раніше оскандалилася з інтерв’ю з полоненим бійцем ПВК "Вагнер", і не менш одіозна українська громадська діячка Ірина Фаріон, яка досить агресивно просуває дерусифікацію, вирішили провести спільне шоу. Таке рішення "зайшло" далеко не до всіх українців.

Згідно з анонсом, подія під назвою "Ген Українців" спрямована на розвиток національної свідомості українців та вивчення історичної цінності мови. А всі отримані кошти від заходу надішле на допомогу ЗСУ. Однак це не так турбує українців, як "склад ведучих".

У мережі відзначають, що шоу Фаріон та Есхакзай – це лише "наживка" для російської пропаганди. І, в принципі, українці вважають, що ніхто адекватний на подібне шоу не піде.

"Ви серйозно? Фаріон? Коли її заженуть у те місце з якого вона вилізла. Повний неадекват", "А що, Фанні Каплан вже з концертами гастролює?, Ще й Гігу нехай захопить із собою", "Зупиніть цю Землю і дайте вийти. Що одна, що інша» — пишуть у мережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український блогер та комік Андрій Щегель втік від мобілізації з України до Туреччини. Хлопець вважає, що він має "право на ох**не життя", тоді як молоді хлопці гинуть за свою країну.

Також, як повідомляв "Телеграф", Марія Єфросиніна та Ольга Полякова розповіли, чому не розмовляють українською та нарвались на шквал критики. Згодом їм довелося виправдовуватися.