"Остановите Землю, дайте выйти": сеть шокирована "дуэтом" Фарион и блогерши Рамины

Совместное шоу блогерши и экс-нардепа вызвало волну негатива

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, ранее оскандалившаяся с интервью с пленным бойцом ЧВК "Вагнер", и не менее одиозная украинская общественная деятельница Ирина Фарион, достаточно агрессивно продвигающая дерусификацию, решили провести совместное шоу. Такое решение "зашло" далеко не всем украинцам.

Согласно анонсу, событие под названием "Ген Українців" направлено на развитие национального сознания украинцев и на изучение исторической ценности языка. А все полученные средства от мероприятия направят на помощь ВСУ. Однако это не так заботит украинцев, как "состав ведущих".

В сети отмечают, что шоу Фарион и Эсхакзай — это лишь "наживка" для российской пропаганды. И в принципе украинцы считают, что никто адекватный на подобное шоу не пойдет.

"Вы серьезно? Фарион? Когда ее загонят в тем место из которого она вылезла. Полный неадекват", "А что, Фанни Каплан уже с концертами гастролирует?, Еще и Гигу пусть захватит с собой", "Остановите эту Землю и дайте выйти. Что одна, что другая" — пишут в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский блогер и комик Андрей Щегель сбежал от мобилизации из Украині в Турцию. Парень считает, что он имеет "право на ох**ную жизнь", в то время, как молодые парни погибают за свою страну.

Также, как сообщал "Телеграф", Мария Ефросинина и Ольга Полякова рассказали, почему не разговаривают на украинском и нарвались на шквал критики. Впоследствии им пришлось оправдываться.