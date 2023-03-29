"Меня задевает, я становлюсь агрессивнее": известный украинский актер развязал дискуссию в сети о русском языке

Как всегда, люди разделились на два лагеря, один из которых "исповедует" принцип "сейчас — не вовремя"

Дискуссии касательно русского языка в Украине не утихают. Многие инциденты фиксируют в последнее время в Одессе. Например, на днях таксист-блогер обматерил людей за просьбу разговаривать с ними на украинском, а перед тем одесситка упрекала девушек за украинский, называя их "колхозницами".

Однако не лучше ситуация с русскоязычными и в Киеве. Как отмечает известный украинский актер и сооснователь студии "Мамахохотала" Женя Янович, в самом сердце Украины русский — везде и его настолько много, что это портит ему настроение. Об этом юморист пишет на своей странице в Instagram.

"Я слышу в Киеве русский язык. Везде. Очень часто. Ее вокруг так много, что это начало влиять на мое настроение. И я не хочу разводить срачи. Однако меня задевает. Я замечаю, что становлюсь агрессивнее", — делится актер своими переживаниями.

Говорит, прекрасно понимает, что не в праве указывать кому-то, на каком языке говорить, но чувствует, как русский вокруг напрямую влияет на его мысли и работоспособность. "Что с этим делать — не ясно", — пишет Янович, и добавляет: "… я не знаю ни одного украинца, которому было бы грустно, когда он слышит на улице украинский. А вот украинцев, которым реально становится не по себе от русского — куча. Поэтому если вам не хочется быть случайной причиной плохого настроения своего соотечественника – будьте украиноязычными".

В комментариях сразу "понеслось": часть людей поддерживают мнение автора и соглашаются, что в Украине должен звучать украинский, а украинцы при этом имеют полное право вообще не понимать русский язык; другие же далее настаивают, что все эти дискуссии — "не ко времени".

Досталось даже Светлане Тарабаровой, которая полностью согласна с Яновичем в этом вопросе. Певица написала: "Поддерживаю. Мне сразу физически плохо становится. И я не понимаю, что должно произойти еще, чтобы уровень сознания, наконец, вырос". Она получила вот такой фидбек от одного из комментаторов:

Между тем, как заметил автор публикации, он оставляет за собой право удалять не нравящиеся ему комментарии: "Просто, чтобы каждый знал, что я имею такое право и буду им пользоваться, если кто-то начнет продуцировать смыслы вроде "на нас бы напали и не из-за языка".

Напомним, что сейчас в сети активно обсуждают дуэт Ирины Фарион и Рамины Эсхакзай, которые решили провести совместное шоу. Согласно анонсу, событие под названием "Ген Украинцев" направлен на развитие национального сознания и изучение исторической ценности украинского языка. Однако вопросы возникли отнюдь не к содержанию шоу, а именно к ведущим.