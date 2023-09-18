"Шахтар" — "Порту": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники починають свій шлях у головному єврокубку

У вівторок, 19 вересня, "Шахтар" зіграє поєдинок 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Порту". Обидві команди виступають у ЛЧ у групі H разом із "Барселоною" та "Антверпеном".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію гри "Шахтар" — "Порту". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Матч "Шахтар" — "Порту" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Поки не зрозуміло, у якому стані Гірники підійдуть до турніру. Однак зрозуміло одне – легко точно не буде. Додамо, що фахівці вважають Драконів беззаперечними фаворитами зустрічі. Аналітики оцінюють ймовірність успіху донеччан лише у 23%.

Поєдинок "Шахтар" — "Порту" покажуть в Україні на ТБ. Ексклюзивним транслятором зустрічі є медіаплатформа Megogo.

Нагадаємо, і "Шахтар", і "Порту" лідирують у національних першостях. Днями донеччани мінімально здолали "Оболонь" (1:0) завдяки суперголу Єгора Назарини. А Дракони, у свою чергу, обіграли "Ештрелу" (Амадора) з рахунком 1:0.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал з українськими клубами, які виступали в єврокубках.