Форвард збірної України може піти стопами Довбика

Український футболіст потрапив на радар данського клубу

"Мідтьюлланн" цікавиться українським нападником "Шахтаря" та збірної України Данилом Сіканом. Примітно, що у данському клубі свого часу грав Артем Довбик, через що ця команда навіть отримала солідну суму за трансфер футболіста у "Жирону".

Про інтерес "Мідтьюлланна" до Сікана повідомляє Tipsbladet. За інформацією джерела, данці хотіли підписати українця, який минулого сезону віддав 9 голів і віддав 2 асисти.

Повідомляється, що до пропозиції справа так і не дійшла через дії самого футболіста, який перед початком сезону 2023/24 підписав довгострокову угоду з Гірниками до 2028 року. Крім того, "Шахтар" після втрати Лассіни Траоре через травму вирішив не продавати нападника, а майбутнє інших форвардів донеччан у клубі Кевіна Келсі та Богдана В’юнника туманне. Не виключено, що данці повернуться до питання переходу Сікана у наступне трансферне вікно.

Цього сезону Сікан забив 1 гол і віддав 1 асист у семи матчах Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Нагадаємо, "Шахтар" продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. В останній грі Гірники перемогли "Оболонь" (1:0).

Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст втік із "Шахтаря".