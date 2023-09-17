Форвард сборной Украины может пойти по стопам Довбика

Украинский футболист попал на радар датского клуба

"Мидтьюлланд" интересуется украинским нападающим "Шахтера" и сборной Украины Даниилом Сиканом. Примечательно, что в датском клубе в свое время играл Артем Довбик, из-за чего эта команда даже получила солидную сумму за трансфер футболиста в "Жирону".

Об интересе "Мидтьюлланда" к Сикану сообщает Tipsbladet. По информации источника, датчане хотели подписать украинца, который в прошлом сезоне отдал 9 голов и отдал 2 ассиста.

Сообщается, что до предложения дело так и не дошло из-за действий самого футболиста, который перед началом сезона 2023/24 подписал долгосрочное соглашение с Горняками до 2028 года. Кроме того, "Шахтер" после потери Лассины Траоре из-за травмы решил не продавать нападающего, а будущее других форвардов дончан в клубе Кевина Келси и Богдана Вьюнника туманно. Не исключено, что датчане вернутся к вопросу перехода Сикана в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне Сикан забил 1 гол и отдал 1 ассист в семи матчах Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Напомним, "Шахтер" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. В последней игре Горняки победили "Оболонь" (1:0).

Ранее сообщалось, что бразильский футболист сбежал из "Шахтера".