"Шахтар" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Український клуб починає свій шлях у головному єврокубку

У вівторок, 19 вересня, "Шахтар" "домашнім" проти "Порту" стартує в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Гірники волею жереба опинилися у групі H ЛЧ, де зіграють також із "Барселоною" та "Антверпеном". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Порту".

У прямому ефірі в Україні гру першого туру групового раунду ЛЧ "Шахтар" — "Порту" ексклюзивно покаже медіаплатформа megogo. Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Додамо, що ефір на megogo почнеться на годину раніше традиційною передматчевою студією.

Додамо, що поєдинок "Шахтар" — "Порту" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина) на "Фолькспаркштадіоні". Донецький клуб усі свої "домашні" ігри на груповій стадії головного єврокубка планує проводити в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що букмекери вважають "Порту" беззаперечним фаворитом зустрічі. Аналітики оцінюють ймовірність успіху Гірників всього у 23%.

Нагадаємо, донеччани напередодні мінімально обіграли "Оболонь" (1:0) завдяки суперголу Єгора Назарини. А ось "Порту", у свою чергу, здолав "Ештрелу" (Амадора) з рахунком 1:0.